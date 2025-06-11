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Dünya

Madleen gemisinin Fransız aktivisti Andre, İsrail makamlarının kötü muamelesini anlattı

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda engellediği Madleen gemisindeki Fransız aktivist Andre, yetkililerin kötü muamelesine maruz kaldıklarını, alıkondukları süreçte su ve yiyeceğe erişimlerinin çok zor olduğunu belirtti.

Şeyma Yiğit  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Madleen gemisinin Fransız aktivisti Andre, İsrail makamlarının kötü muamelesini anlattı

Ankara

Fransız aktivist Baptiste Andre, İsrail tarafından sınır dışı edilmesinden sonra Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazze’ye yardım götürmek için yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından engellenen Madleen gemisindeki 12 aktivistten biri olan Andre, İsrailli yetkililerin kendilerine kötü muamelede bulunduğu anlattı.

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Andre, geminin durdurulmasının ardından İsrail’in Aşdod Limanı’na götürüldüklerini, burada “200 askerden oluşan bir komite” tarafından karşılandıklarını ve birkaç kez aramadan geçirildiklerini belirtti.

Limandan bir minübüs ile göçmenlik hizmetlerine transfer edildiklerini kaydeden Andre, fiziksel şiddet olmasa da burada yetkililerin kötü muamelesine maruz kaldıklarını dile getirdi.

Andre, "(Greta Thunberg) Uykuya dalar dalmaz, göçmenlik (merkezi) yetkilileri onu uyandırmak için geldi. İçimizden biri uykuya dalınca, müzik son ses açıldı ve yetkililer önümüzde dans etti. Su ve yiyeceğe ulaşmakta zorluk çektik. Bir parça ekmek almak üç saatten fazla sürdü ve tabii ki tuvalete erişimimiz yoktu." dedi.

Göçmenlik merkezi yetkililerin kendilerine belgeler sunduğunu ve ülkesine geri dönebilmek için bu belgeleri imzalamayı kabul ettiğini dile getiren Andre, ancak belgelerin içeriğinin "tamamen yanlış" olduğunu vurguladı.

Andre, şu ifadeleri kullandı:

“Bu (belgelere) 'sınır dışı edilme talebi' deniyor. Bu, İsrail servisleri tarafından kullanılan terimdir. Bu belgeler, imzalamamız veya imzalamamamız konusunda bize özgürlük tanıyan Fransa konsolosu da dahil farklı konsoloslar tarafından bize sunuldu. Bu belgeler, imzalamamız halinde, birkaç saat içinde (ülkelerimize) geri dönebileceğimizi bildiriyordu. Ben de kişisel ve ailevi nedenlerle ama aynı zamanda sizin önünüzde şahitlik yapmak için de bunu yaptım. Gelen ilk Fransız olduğumu biliyorum ve bu yüzden yaptım, (geride kalan) yoldaşlarıma ne olduğunu anlatmak için.”

Bu belgeleri imzalamayı reddeden aktivistlerin İsrailli yetkililer tarafından “tehdit edildiğini” söyleyen Andre, “Örneğin Milletvekili Rima Hassan. Bir polis memurunun “İmzalamazsan kafanı duvara çarpacağım ve bu işi kendi yöntemlerimizle halledeceğiz’ diyerek doğrudan tehdit ettiğini duydum.” diye konuştu.

İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki 12 insan hakları aktivistinden aralarında Greta Thunberg'in de yer aldığı 4 kişiyi sınır dışı edeceğini, bunu reddeden 8 aktivistin ise mahkemeye çıkarılacağını duyurmuştu.

Thunberg dün İsrail’den sınır dışı edilmişti.

İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmiş ve gemidekileri alıkoymuştu.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.

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