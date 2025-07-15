Dolar
40.23
Euro
46.75
Altın
3,341.54
ETH/USDT
2,995.70
BTC/USDT
116,235.00
BIST 100
10,225.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katılıyor
logo
Teknoloji

Avrupa ülkeleri, çocukları zararlı çevrim içi içeriklerden korumak için yeni bir yaş uygulamasını deneyecek

Aralarında Fransa'nın da bulunduğu bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, çocukları çevrim içi ortamın zararlı içeriklerinden korumak için yeni bir yaş doğrulama uygulamasını hayata geçirmeyi planlıyor.

Şeyma Yiğit  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
Avrupa ülkeleri, çocukları zararlı çevrim içi içeriklerden korumak için yeni bir yaş uygulamasını deneyecek

Ankara

Avrupa Komisyonu, çocukların ve gençlerin çevrim içi ortamı güvenli ve haklarını koruyacak şekilde deneyimleyebilmeleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında bazı üye ülkelerde yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Komisyondan yapılan basın açıklamasında, internet kullanıcılarının yaşlarını kontrol ederek çocukların zararlı içeriklere erişimini engellemeyi amaçlayan yeni bir uygulamanın, ilk olarak Fransa, Danimarka, Yunanistan, İspanya ve İtalya’da test edileceği belirtildi.

Açıklamada, yeni uygulamanın, kullanıcıların 18 yaşından büyük olduklarını, gerçek yaşları ve kimlik bilgilerini paylaşmadan kanıtlamalarına imkan vereceği ve platformların kullanıcıların görüntülediği içerikleri izlemesini engelleyeceği kaydedildi.

Bu uygulamanın özellikle yetişkinlere yönelik içerikler barındıran ve çocuklar için yüksek risk teşkil eden platformlarda kullanımının zorunlu hale getirileceği ve ülkelere göre uyarlanabileceği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara, Konya ve Aksaray çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Grand Kartal Otel yangını davası
YÖK'ten FETÖ bağlantısı nedeniyle tanınmayan yurt dışındaki üniversitelere ilişkin açıklama
Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor
Türkiye, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik müdahalelerini kınadı

Benzer haberler

Avrupa ülkeleri, çocukları zararlı çevrim içi içeriklerden korumak için yeni bir yaş uygulamasını deneyecek

Avrupa ülkeleri, çocukları zararlı çevrim içi içeriklerden korumak için yeni bir yaş uygulamasını deneyecek

Fransa yıllık savunma bütçesini 2027’de 64 milyar avroya çıkaracak

Fransa'da hükümet, bir vatandaştan borçların ödenmesi için verdiği 45 avro bağışı kabul etti

Fransa'daki Carnac ve Morbihan kıyılarındaki megalitler UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi

Fransa'daki Carnac ve Morbihan kıyılarındaki megalitler UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi
Fransa'dan sosyal medya platformu X'e "dış müdahale" şüphesiyle soruşturma

Fransa'dan sosyal medya platformu X'e "dış müdahale" şüphesiyle soruşturma
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Trump yönetiminin açıklamaları ve eylemleri oldukça çelişkili

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Trump yönetiminin açıklamaları ve eylemleri oldukça çelişkili
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet