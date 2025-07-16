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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye son saldırılarında aralarında çocukların olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 13 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ramzi Mahmud, Hosni Nedim, Halime Afra Aksoy  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
İsrail'in Gazze'ye son saldırılarında aralarında çocukların olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi Fotoğraf: Khames Alrefi/AA

Gazze

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinde yine Gazze'nin farklı kesimlerinde Filistinlilere ait evler ile zorla yerinden edilenlerin sığındığı çadırları hedef aldı.

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Gazze Şeridi'nin güneyinde, Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesinde yer alan çadır, hava saldırısıyla vuruldu. Saldırıda 3'ü çocuk, 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan bir daire ile kahvehanenin bombalanması sonucu da 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyinde kalan Sabra Mahallesi'ndeki bir evi hedef aldığı saldırıda da 2 kişi öldü.

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