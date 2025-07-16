AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.
Ankara
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehdididir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz."
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