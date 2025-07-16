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İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni hava saldırıları düzenledi. -VTR- AA muhabiri Muhammed Karabacak, Şam'dan İsrail'in hava saldırılarıyla ilgili son durumu bildirdiği esnada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi. -VTR-
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Mümin Altaş  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehdididir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz."

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