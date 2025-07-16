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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulundu.

Büşranur Keskinkılıç  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Dışişleri Bakanı Fidan temaslarda bulundu

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Suriye'nin güneyini ve Şam'ı hedef alan saldırılarının endişe verici olduğunu kaydetti.

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Bölgesel güvenliği ve Suriye'de istikrarın tesisine yönelik çabaları tehdit eden müdahalelerin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Suriye'de huzurun tesisi için ilgili tüm tarafların çaba harcamasının önemli olduğunu belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan,  ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yaptığı görüşmede İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırılarının ve Suriye'nin güneyindeki çatışmaların durdurulması gerektiğini kaydetti.

Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in artan saldırıları ve bölgesel düzeyde risk yaratan eylemleri ele alınırken, Suriye'yi hedef alan saldırıların bir an önce sona ermesi gerektiği kaydedildi.

Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile yaptığı görüşmede, İsrail'in bölgede istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen saldırıları değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'ye yönelik saldırıların bu ülkede istikrarın tesisi amacıyla atılmış adımlara zarar verecek nitelikte olduğu ve bu saldırgan eylemlerin bir an önce sonlandırılması gerektiği kaydedildi.

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