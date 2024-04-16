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Dünya

ABD'li yetkililer: Türkiye ile bölgesel güvenlik koordinasyonunu derinleştirmenin yolları görüşüldü

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ın Türkiye'ye ziyaretindeki diplomatik temaslarda, iki ülkenin bölgesel güvenlik konusunda koordinasyonunu derinleştirmenin yollarının görüşüldüğü bildirildi.

Büşranur Koca  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
ABD'li yetkililer: Türkiye ile bölgesel güvenlik koordinasyonunu derinleştirmenin yolları görüşüldü Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

ABD'li yetkililerden edinilen bilgiye göre, Bass'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesinde, Gazze'ye insani yardımın artırılması, Filistinli sivillerin korunması ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını güvence altına alan acil bir ateşkesin sağlanması için sürdürülen çabaların önemi ele alındı.

Görüşmede, bölgede çatışmaların tırmanmasının veya daha geniş çaplı bir çatışmanın önlenmesinin kritik öneminin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin Ukrayna'nın savunmasına verilen desteğin sürdürülmesi, NATO'nun birlik ve kabiliyetlerinin daha da güçlendirilmesi konuları da değerlendirildi.

Bass ayrıca, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'la bir araya gelerek bölgesel güvenlik konusunda koordinasyonu derinleştirmenin ve her iki ülkeye de fayda sağlayan ticaret ve yatırım bağlarını genişletmenin yollarını görüştü.

John Bass'ın Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'la görüşmesinde ise bölgede daha fazla barış ve güvenlik konuları ele alındı.

ABD'li yetkililer, Türkiye'yi "ABD'nin en önemli bölgesel ve küresel meselelerde ortaklık kurduğu ve ikili ilişkileri derinleştirip genişlettiği kilit bir müttefiki" şeklinde niteleyerek, "samimi ve açık ortamda" gerçekleşen görüşmelerin, ortak ilgi alanlarına giren tüm konularda süregelen iletişimin önemli bir devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Bakan Fidan, dün Ankara'da, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass'ı kabul etmişti.

Bass ayrıca, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç tarafından kabul edilmiş ve Bakan Yardımcısı Akçapar ile bir araya gelmişti.

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