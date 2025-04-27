Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,805.30
BTC/USDT
93,861.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barselona ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını Nyon’daki kamp merkezinde gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Bakan Fidan: (Suriye'de) DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Suriye'de) DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak." dedi.

Gökhan Çeliker  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Bakan Fidan: (Suriye'de) DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: (Suriye'de) DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır
RTÜK tarafından "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi" düzenlenecek
Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı
İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarında 15 bin 13 bina incelendi
"Cumhuriyet Dönemi Ankara Planlanması ve İnşası" UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedildi

Benzer haberler

Bakan Fidan: (Suriye'de) DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır

Bakan Fidan: (Suriye'de) DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır

Bakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcılığı görevine seçilen eş-Şeyh ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile Pakistan ve Hindistan arasındaki son durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Al Sabah'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Al Sabah'ı kabul etti
Bakan Fidan: Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir

Bakan Fidan: Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet