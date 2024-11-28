Dolar
34.60
Euro
36.63
Altın
2,641.29
ETH/USDT
3,573.50
BTC/USDT
95,033.00
BIST 100
9,640.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da 20. MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı gala yemeği programında konuşuyor.
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Arabuluculuk Çalıştayı'nda katılımcılara hitap etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arabuluculuk Çalıştayı'nda katılımcılara hitap etti.

Gökhan Çeliker  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Arabuluculuk Çalıştayı'nda katılımcılara hitap etti Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü tarafından akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen Arabuluculuk Çalıştayı'na hitap etti." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Yetim Eli'nden Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilere insani yardım
AA Genel Müdürü Karagöz: Anadolu Ajansı, Filistin meselesinde hakikati ortaya koyan bir mihenk taşı olmuştur
MSÜ Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi kitabının editöründen açıklama
MOSSAD'a casusluk yapan 7 sanık hakkında dava açıldı
Ankara'da "AB-Türkiye İlişkilerindeki Mevcut Dinamikler ve Zorluklar" paneli düzenlendi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Arabuluculuk Çalıştayı'nda katılımcılara hitap etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Arabuluculuk Çalıştayı'nda katılımcılara hitap etti

Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı ve Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'na katılacak

Dışişleri Bakanı Fidan: (Trump yönetiminin) PKK ile olan ilişkisini gözden geçireceğini değerlendiriyorum

Dışişleri Bakanı Fidan: (Trump yönetiminin) PKK ile olan ilişkisini gözden geçireceğini değerlendiriyorum
Dışişleri Bakanı Fidan, UCM'nin Netanyahu hakkındaki kararının "umut verici" olduğunu belirtti

Dışişleri Bakanı Fidan, UCM'nin Netanyahu hakkındaki kararının "umut verici" olduğunu belirtti
Dışişleri Bakanı Fidan: (PKK) Bölücü terör örgütüne karşı mücadelemizi tavizsiz devam ettireceğiz

Dışişleri Bakanı Fidan: (PKK) Bölücü terör örgütüne karşı mücadelemizi tavizsiz devam ettireceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet