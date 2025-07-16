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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyetini kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile beraberindeki DEM Parti heyetini kabul etti.

Aykut Yılmaz  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyetini kabul etti Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan - AA

TBMM

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da yer aldı.

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Görüşmede, DEM Parti heyetinde DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol'da bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanvekili Buldan, önemli bir görüşme daha yaptıklarını belirterek, kendilerini kabul ettiği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Buldan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin geldiği aşama ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk ve kendilerini bilgilendirdik. Sayın Bahçeli'nin sürece dair olumlu ve pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik. Ben bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli ile hem de diğer muhalefet partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın bütün bileşenleriyle, aktörleriyle görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Komisyon aşamasında da birbirimize ihtiyacımız var. 'İstişareye, ortak bir tutuma ihtiyaç var' kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla her aşamada Sayın Bahçeli'yi hem de diğer partilerin genel başkanlarını bilgilendireceğiz. Bu sürecin, bir barış sürecine en kısa zamanda evrilmesi için elimizden gelen her türlü desteği ve mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."

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