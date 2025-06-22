Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingine katılacak.
(Tekirdağ/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yapılacak.
(10.15/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu sona erecek.
(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar takip ediliyor.
(Kudüs/Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapılacak; siyah-beyazlı yönetim kurulu, kulübün emlak projeleriyle ilgili Genel Kuruldan yetki talep edecek.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Voleybol 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları İstanbul'da tamamlanacak; organizasyonun son günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika-Kanada, Güney Kore-Dominik Cumhuriyeti ve Türkiye-Brezilya maçları oynanacak.
(İstanbul/12.30/16.00/19.30) (Fotoğraflı)
3- 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek; G Grubu'nda Juventus-Wydad ve H Grubu'nda Real Madrid-Pachuca müsabakaları yapılacak.
(Philadelphia/19.00/Charlotte/22.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.