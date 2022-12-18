Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmak üzere Doha'ya gidecek.
(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Uluslararası Göçmenler Günü Etkinliği'ne katılacak.
(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında, Millet Bahçesi yanında miting yapacak.
(Mersin/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'da sahibini bulacak. Arjantin ve Fransa, Lusail Stadı'nda final maçında karşı karşıya gelecek.
(Al Daayen/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Voleybolda FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Eczacıbaşı Dynavit-Gerdau Minas, final maçında VakıfBank-Prosecco DOC Imoco Volley takımları karşılaşacak.
(Antalya/13.00/16.00) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasına, Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor, Erzurumspor FK-Altınordu maçlarıyla devam edilecek.
(Balıkesir/Erzurum/13.30) (Fotoğraflı)
4- TFF 2. Lig gruplarında 19'uncu, TFF 3. Lig gruplarında 17'nci, Kadın Futbol Süper Ligi'nde de 9'uncu hafta maçları ve sezonların ilk yarıları tamamlanacak.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Türk Telekom-Gaziantep Basketbol, Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Emlakjet, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes-TOFAŞ maçlarıyla sona erecek.
(Ankara/13.00/İzmir/15.30/Denizli/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Beşiktaş-BOTAŞ, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Bursa Uludağ Basketbol, Antalya Toroslar Basketbol-OGM Ormanspor ve Nesibe Aydın-Melikgazi Kayseri Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/15.00/Antalya/14.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)
7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftası başlayacak; Türk Hava Yolları-İlbank, Fenerbahçe Opet-Sigorta Shop, PTT-Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor maçları yapılacak.
(İstanbul/14.00/17.00/Ankara/15.00/Bursa/15.00) (Fotoğraflı)
8- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftası ve sezonun ilk devresi, Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart maçıyla tamamlanacak.
(Şırnak/13.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 12. hafta maçları başlayacak; 5 maç yapılacak. (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.