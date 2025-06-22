Dolar
39.67
Euro
45.70
Altın
3,367.85
ETH/USDT
2,280.70
BTC/USDT
102,621.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısının ardından, İran İsrail'e füze fırlattı. Ateşlenen füzeler Kudüs semalarında görüntülendi İran tarafından İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlatılan füzeler, Tel Aviv’de bazı noktalara isabet etti
logo
Gündem

Aydın'da ziraat alanı ve makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangında 320 hektarlık alan zarar gördü.

Ferdi Uzun  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Aydın'da ziraat alanı ve makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikte çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Savrandere ve Böcek mahalleleri yakınındaki ziraat alanı ve makilikte dün çıkan yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale devam etti.

Kontrol altına alınan yangında 320 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Efeler ilçesindeki Savrandere ve Böcek mahalleleri yakınındaki ziraat alanı ve makilikte dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.

Bölgede incelemede bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, Bademli Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliye edildiğini, 3 kişinin dumandan etkilendiğini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 70'in altına düştü
Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor
Aydın'da ziraat alanı ve makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
Yılbaşından itibaren havadan denetimlerde 85 bin 842 sürücüye işlem yapıldı

Benzer haberler

Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'da ziraat alanı ve makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'da ziraat alanı ve makilikteki yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında
Bakırköy'de motor kısmından duman yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi

Bakırköy'de motor kısmından duman yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet