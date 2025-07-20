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Dünya

Fas, kuzeyindeki Tatvan kenti yakınlarında çıkan orman yangınıyla mücadele ediyor

Fas'ın kuzeyindeki Tatvan kenti yakınlarında çıkan orman yangınını kontrol altına almak için yoğun kara ve hava müdahalesi yürütülüyor.

Khalid Mejdoub, Esat Fırat  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Fas, kuzeyindeki Tatvan kenti yakınlarında çıkan orman yangınıyla mücadele ediyor

Rabat

Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı bünyesindeki Ulusal İklim Riski Yönetimi Merkezi Müdürü Fuad el-Aseli, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, yangının, Tatvan’a bağlı el-Melalin beldesi yakınlarındaki bir ormanlık alanda başladığını belirtti.

Yangını kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin karadan yoğun çaba gösterdiğini, 4 Canadair amfibi uçağının da havadan müdahaleye katıldığını bildiren Aseli, orman örtüsünde yaşanan tahribatın boyutunu tahmin etmek için henüz erken olduğunu dile getirdi.

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Faslı yetkililer, 27 Haziran’da, özellikle ormanlık alanların yakınında yaşayan vatandaşlara, yangın riski konusunda dikkatli olma çağrısı yapmıştı.

Ulusal Su ve Orman Ajansı da birçok bölgede bir hafta sürecek "aşırı yüksek" yangın riski bulunduğunu bildirmişti.

Fas hükümeti, 16 Mayıs’ta, yaklaşan yaz döneminde orman yangınlarıyla mücadeleyi desteklemek için yaklaşık 17 milyon dolarlık kaynak ayıracağını açıklamıştı.

Ulusal Su ve Orman Ajansı Genel Müdürü Abdurrahim Humi, mayıs ayında yaptığı açıklamada, 2024 yılında çıkan yangın sayısının 2023'e kıyasla yüzde 82 azalarak, 382’ye düştüğünü belirtmişti.

Bu yangınlarda toplam 874 hektarlık alan zarar görmüş, etkilenen alanların yaklaşık yüzde 45’ini ise ikincil otlar ve mevsimlik bitkiler oluşturmuştu.

Fas’ın yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 12’si ormanlarla kaplı. Ülkede her yıl, iklim koşulları ve insan kaynaklı etkiler nedeniyle orman yangınları çıkıyor.

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