Tekirdağ'da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangının öncesi ve sonrası dronla görüntülendi.
Tekirdağ
İstiklal Mahallesi'nde 15 Temmuz Salı günü çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayılmıştı.
Yangına, 15 uçak, 19 helikopter, yaklaşık 500 kara aracı ve 1181 personelle müdahale edilmiş, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın 46 saat sonra kontrol altına alınmıştı.
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Dronla çekilen görüntüler, yangın öncesi yeşil örtüyle kaplı alanların tamamen siyaha büründüğünü ortaya koydu.
Görüntülerde, yangının orman ekosistemi üzerindeki yıkıcı etkisi net bir şekilde görülüyor.
Yetkililer, yangından zarar gören alanların gelecek yıl toprak işlemesinin ardından ağaçlandırılacağını bildirdi.
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