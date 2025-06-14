Bodrum ve Kemer sahillerindeki hareketlilik sürüyor
Muğla ve Antalya'da turistler, sıcak havada plajlarda yoğunluk oluşturdu.
Muğla/Antalya
Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da tatilciler ve bölge sakinleri denize girdi, plajda güneşlendi. Su sporları istasyonlarında da hareketlilik yaşandı.
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Bodrum'da turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler, plajlardaki hareketliliği artırdı. Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde yoğunluk oluştu.
Bazıları sıcak havada denize girerek serinlerken bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi. Bazıları da Bitez açıklarında yelken sporu yaptı.
Kemer'de sahillerde hareketlilik
Havanın 31, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'nın Kemer ilçesindeki sahillerde de hareketlilik yaşandı.
Bölge sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, denizde ve otellerin havuzlarında serinlemeye çalıştı.
Adrenalin sevenler ise deniz paraşütü ile havalanarak ve jet ski yaparak heyecan dolu dakikalar yaşadı.
Fotoğraf: Ali Ballı/AA
Sahillerdeki turistik işletmelerde yoğunluk oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.