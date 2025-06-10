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Dünya

Hindistan'ın kuzeybatısında etkili olan aşırı sıcaklar, halk sağlığını tehdit ediyor

Hindistan'ın kuzeybatısını etkisi altına alan sıcak hava dalgası, halk sağlığına yönelik endişeleri giderek artırıyor.

Sercan İrkin  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Hindistan'ın kuzeybatısında etkili olan aşırı sıcaklar, halk sağlığını tehdit ediyor

Istanbul

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) tarafından, Racastan eyaletinin kuzeybatısında yer alan Sri Ganganagar bölgesinde hava sıcaklığı 47,3 derece olarak ölçüldü.

IMD, ülkenin kuzeybatısını etkisi altına alan yüksek sıcaklıkların 4-5 gün daha geçerli olmasını beklediklerini açıkladı.

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Halk sağlığı uzmanları, yüksek sıcaklıklarla nem oranının da artmasının özellikle yaşlılar ve hastalar için sağlık riski oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kişilerin sıcaklığı hissetme düzeyinin, bulundukları konuma ve yaptıkları aktivitelere bağlı olarak değişebileceğini belirten uzmanlar, uzun süre boyunca yüksek sıcaklığa maruz kalmanın güneş çarpmasına neden olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, ülkenin en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'te de aşırı sıcaklardan korunmaya çalışan halkın serinlemek için klima ve vantilatör kullanımını artırması eyalette elektrik kesintileri yaşanmasına yol açtı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından paylaşılan bilgilere göre, 2024'te etkisini gösteren aşırı sıcaklar, ülke genelinde 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

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