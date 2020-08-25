Adana'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Adana
Adana'nın Kozan ilçesinde, önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, önceki gün öğle saatlerinde Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangıyla ilgi çalışma başlattı.
Ekipler, adresini belirlediği 3 zanlıyı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kozan ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.