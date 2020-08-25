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Türkiye

Adana'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İbrahim Erikan   | 25.08.2020
Adana'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Adana

Adana'nın Kozan ilçesinde, önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, önceki gün öğle saatlerinde Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangıyla ilgi çalışma başlattı.

Ekipler, adresini belirlediği 3 zanlıyı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kozan ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmıştı.

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