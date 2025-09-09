Dolar
41.27
Euro
48.63
Altın
3,655.65
ETH/USDT
4,355.10
BTC/USDT
112,901.00
BIST 100
10,481.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Teknopark İstanbul, TEKNOFEST'te yeni nesil teknolojilerle yer alacak

Teknopark İstanbul, 17-21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'e yeni nesil teknolojiler temasıyla katılacak.

Tolga Yanık  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Teknopark İstanbul, TEKNOFEST'te yeni nesil teknolojilerle yer alacak

İstanbul

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul'un TEKNOFEST'teki F-03 ve B-04 numaralı alanlarında girişimcilerin geliştirdiği yenilikçi teknolojiler sergilenecek.

Stantlarda projelerin yanı sıra Teknopark İstanbul'un uzman ekipleri de yer alacak. Katılımcılar, teknoloji geliştirme bölgesi avantajları, kuluçka ve hızlandırma programları, yatırımcı ağları ve uluslararası destek fırsatları hakkında detaylı bilgi alabilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Festivalde, kapalı ve dar alanlarda görev yapacak şekilde geliştirilen nano sınıf insansız hava araçları özel bir koreografi gösterisiyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Yapay zeka destekli insansı robotlar ziyaretçilerle oyun oynayacak, sosyal robotlar ise etkileşimli gösteriler ve fotoğraf alanlarıyla ziyaretçilerle buluşacak.

Yapay zeka destekli FPV dron simülasyonları ise ziyaretçilere interaktif bir uçuş deneyimi yaşatacak.

"Teknolojinin ritmini, hikayesini ve ufkunu birlikte keşfedeceğiz"

Festival alanındaki Girişimci Masası, girişimci adayları ve öğrencilere özel, birebir rehberlik sunacak. Teknopark İstanbul'un kuluçka ve hızlandırma programlarından yatırımcı ağlarına, prototipleme imkanlarından teknoloji geliştirme bölgesi avantajlarına kadar birçok fırsat anlatılacak.

Ayrıca, uluslararası pazarlara açılma yolları, AR-GE destekleri ve ekosistemdeki işbirlikleriyle ilgili tüm sorulara uzman ekip tarafından detaylı yanıtlar verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, TEKNOFEST'in gençlerin ve girişimcilerin hayallerini teknolojiyle buluşturan en güçlü platformlardan biri olduğunu belirtti.

Teknopark İstanbul olarak sadece bugünün teknolojilerini değil, yarının mühendislerini, bilim insanlarını, girişimcilerini ve savunma sanayisi teknolojilerini destekleyen bir ekosistem kurduklarını aktaran Akyol, şunları kaydetti:

"Bu festivalde sergilediğimiz her proje, gençlerimizin ufkunu genişletmek, cesaretlerini artırmak ve onlara 'sen de yapabilirsin' diyebilmek için hazırlandı. Burada sadece teknolojiyi izlemekle kalmayacak, savunma sanayisi teknolojilerinden uzay ve dijital inovasyona kadar pek çok alanda teknolojinin ritmini, hikayesini ve ufkunu birlikte keşfedeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"16'ncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü" imzalandı
Türk Kızılay, deprem bölgesinde 7 bini aşkın öğrenciye kırtasiye seti dağıttı
Almanya'da neo-Nazi terör mağduru Türklerin adalet arayışı sürüyor
Yargıtay, sahte paraları yolcu minibüsünde tedavüle sokmaya çalışan sanığın cezasını onadı
Kuraklık ve sıcaklar Edirne'deki nehirleri etkiledi

Benzer haberler

TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması'nda final süreci başladı

TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması'nda final süreci başladı

Teknopark İstanbul, TEKNOFEST'te yeni nesil teknolojilerle yer alacak

TEKNOFEST İKA yarışması gençlere deneyim kazandırıyor

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar Savaşan İHA Yarışması'nda gençlerle buluştu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar Savaşan İHA Yarışması'nda gençlerle buluştu
TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da sürüyor

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da sürüyor

TEKNOFEST Roket Yarışması genç mühendis adaylarına ilham veriyor

TEKNOFEST Roket Yarışması genç mühendis adaylarına ilham veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet