Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST Roket Yarışması genç mühendis adaylarına ilham veriyor

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Aksaray'da kurulan roket atış alanında düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması'na ilişkin, "Türkiye'nin gelecekteki roket ve füze mühendisliğine yön verecek bir okul." dedi.

Firdevs Bulut Kartal  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
TEKNOFEST Roket Yarışması genç mühendis adaylarına ilham veriyor Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Aksaray


TEKNOFEST Roket Yarışması, bu yıl da genç mühendis adaylarının heyecanına sahne oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Roketsan işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışma, TEKNOFEST'in en eski ve en çok ilgi gören kategorileri arasında yer alıyor.

Roket Yarışması'na bu yıl başvuru yapan 1175 takımdan 76'sı Aksaray'da düzenlenen finallere katılmaya hak kazandı.

Yarışma alanını ziyaret eden Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Roket Yarışması'nın TEKNOFEST başladığından beri gerçekleştirilen ve katılımı en yüksek yarışmalardan biri olduğunu söyledi.

İkinci, "Roketçilik anlamında gelecekteki gençlerin eğitimi için çok büyük katkılar sunduğunu değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz süre içinde gördük ki gençlerin kabiliyetleri, teknik bilgileri çok hızlı gelişiyor. Burada bulunan öğrencilerimizin Amerika'da birincilikleri var, uluslararası şampiyonlukları var. Bu yarışmanın kaybedeni yok. Finale kadar gelenlerin hepsi başarılıdır." dedi.

Roketsan'dan gençlere staj ve istihdam desteği

İkinci, roket atış alanında bulunan Roketsan personelinin bir kısmının TEKNOFEST yarışmalarında yarışmış ve başarılı olmuş insan kaynağından oluştuğuna dikkati çekti.

Roketsan'ın gençlere öncelikle staj, daha sonra da istihdam desteği sağladığını belirten İkinci, şöyle konuştu:

"TEKNOFEST Roket Yarışması, Türkiye'nin gelecekteki roket ve füze mühendisliğine yön veren bir okul. TEKNOFEST yarışmalarında başarılı olan gençlerin mezun olduklarında ise aramıza takım oyuncusu olarak katılmalarını sağlıyoruz. Şu an Roketsan'da görev yapan pek çok mühendis, geçmişte burada yarışmış ve başarı kazanmış arkadaşlarımızdan oluşuyor. Bugün profesyonel olarak çalışan bu gençler, aynı zamanda yeni yarışmacılara danışmanlık yapıyor. Bu sayede hem tecrübe aktarımı hem de motivasyon sürekli artıyor."

Uluslararası başarılar ve yeni yarışmalar

Yarışmanın uluslararası yansımalarına da işaret eden Murat İkinci, "Artık Türkiye sınırlarının ötesinde de TEKNOFEST yankı buluyor. Bu yıl Malezya'dan 3 ekibimiz finale katıldı. Uluslararası roketçilik organizasyonlarından gözlemciler gelip buradaki seviyeyi yerinde gördü. Altyapımız ve danışmanlık imkanlarımız dünyayla karşılaştırıldığında çok ileri bir noktada." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci, TEKNOFEST'in bu yıl denizcilik temasıyla ilk kez düzenlenen Mavi Vatan etkinliklerine de değinerek, "TEKNOFEST Mavi Vatan'da Su Altı Roket Yarışması'nı başlattık. Su altından füze atabilen bir platform geliştirilmesini istedik. Gençlerin ilgisi çok yoğun oldu. Bundan sonra denizaltıdan torpido ve roket teknolojileri de TEKNOFEST kuşağının ilgi alanı olacak. Bu yarışmalar her yıl artarak büyüyecek." dedi.

TEKNOFEST'in gençler için bir öz güven devrimi olduğunu vurgulayan İkinci, "Çocuklarımız burada sadece yarışmacı değil, geleceğin roket ve füze mühendisleri. Onların gayreti bize de büyük motivasyon veriyor. Uluslararası başarılar kazanan bir nesil geliyor. Biz Roketsan olarak gençlere her türlü imkanı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

