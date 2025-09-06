Dolar
Gündem

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar Savaşan İHA Yarışması'nda gençlerle buluştu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda gençlerle bir araya geldi.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar Savaşan İHA Yarışması'nda gençlerle buluştu Fotoğraf: Çiğdem Münibe Alyanak/AA

Çanakkale

Gökçeada Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'na katılan takımların stantlarını gezen Bayraktar, öğrencilerle sohbet etti. Bayraktar, öğrencilerin geliştirdiği araçlar hakkında bilgi aldı, fotoğraf çektirdi.

Daha sonra uçuşların gerçekleştirildiği alana geçen Bayraktar, burada "yıldızlar" kategorisindeki yarışmanın startını vererek, öğrencilere başarılar diledi.

Seyirciler, hedef uçağın tespit edilerek havada bulunan sürü İHA sistemleri ile fiziksel olarak vurulmasının istendiği yarışmada "CİCİ KUŞ RC Takımı"nı büyük bir ilgi ve heyecanla izledi.

"Tam bağımsız Türkiye'yi buradaki genç kardeşlerimiz inşa edecek"

Bayraktar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nın devam ettiğini, 40 takımın yarıştığını, şu anda "yıldız" kategorisinde 5 takımın mücadele ettiğini söyledi.

Teknolojinin şampiyonlarını Gökçeada'da ziyaret etmeye geldiklerini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Eserleriyle iftihar ediyoruz. İnşallah tam bağımsız, müreffeh Türkiye'yi buradaki genç kardeşlerimiz inşa edecek. Umarım güzel bir deneyim geçirmişlerdir. Geçen yıl Adana, bu yıl KKTC'de düzenledik, vatan toprağımız olan her yerde bu yarışmaları düzenlemeye devam edeceğiz. 17-21 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST İstanbul düzenlenecek tüm milletimizi bekliyoruz."

Yarışmayı, Bayraktar'ın yanı sıra Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve il protokolü de izledi.

"Yıldızlar"da birincilik ödülü 2 milyon 500 bin lira

Önceki yılın en başarılı ekiplerini bir araya getiren yarışma, daha ileri düzeyde rekabet ortamı oluşturmayı ve teknik yetkinliği yüksek takımlar arasında gerçek zamanlı otonom mücadele senaryolarını test etmeyi amaçlıyor.

Yarışmada hedef imha görevi kapsamında yarışmacılardan otonom kalkış, otonom sürü uçuşu ve otonom imha görevlerini gerçekleştirmeleri bekleniyor.

Hedef uçağın tespit edilerek havada bulunan sürü İHA sistemleri ile fiziksel olarak vurulmasının istendiği "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması"nın birincisi, 2 milyon 500 bin lira ile ödüllendirilecek.

Gökçeada'da 27 Ağustos -2 Eylül'de düzenlenen TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'na 40 takım katılmış, takımlardan bu yarışmalarda "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" görevlerini yerine getirmeleri istenmişti.

Organizasyon, "yıldızlar" müsabakalarının tamamlanmasının ardından yarın sona erecek.

