Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST'ten dereceyle dönen meslek liselilerin hedefi savunma sanayisi

Konya'da TEKNOFEST 2025'te Mesleki Yetenek Yarışması'nın "Bakım Onarım ve Pano Montaj" kategorisinde birinci olmanın gururunu yaşayan iki lise öğrencisi, gelecekte savunma sanayisinde çalışmayı hedefliyor.

Serhat Çetinkaya, Aleyna Kartal  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
TEKNOFEST'ten dereceyle dönen meslek liselilerin hedefi savunma sanayisi Fotoğraf: Aleyna Kartal/AA

Konya

Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Ümmet Mert Güleçyüz ve Ömer Ali Kartal, "PanoVizyon" adını verdikleri takımla, 19 Eylül'deki yarışmada, kendilerine verilen arıza tespiti ve onarımı senaryosunu en kısa sürede tamamladı.

Öğrenciler, bu performansıyla, fabrikalardaki motorların istenilen şekilde çalışmasını ve elektrik panolarındaki arızaları tespit edip, yeni malzemelerle onarımını amaçlayan "Bakım Onarım ve Pano Montaj-Lise Seviyesi" kategorisinde birinci olmayı başardı.

"Başarmak bize tarifsiz bir sevinç yaşattı"

Takım kaptanı Güleçyüz, AA muhabirine, ekip arkadaşıyla başarılı olmak için yoğun ve özverili çalışma süreci geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin en büyük teknoloji yarışmasında birinci olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Güleçyüz, sarf ettikleri emeğin karşılığını almanın büyük gurur olduğunu vurguladı.

Güleçyüz, yarışmada senaryo gereği, bir fabrikada oluşan problemin çözülmesi gerektiğini belirterek, "Problemimizde bir raylı sistem düşünelim. Bu raylı sistemde 15 saniye boyunca ileriye gidip, 10 saniye durup, 15 saniye boyunca geri gelmesi isteniyordu. Biz bunun çizimini ve çalışmasını mekanik olarak gerçekleştirdik. Sistemimizi bu şekilde çalıştırdık." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST'te birincilik kazanmanın kendilerine geleceğe dair büyük umut verdiğini anlatan Güleçyüz, "Bu başarı aynı zamanda öğretmenlerimizin ve bize destek olan herkesin başarısı. Başarmak bize tarifsiz bir sevinç yaşattı. Birinci olduğumuz için mutluyuz. İlk defa yapılan bir yarışmanın birincileriyiz. İleride, işimizde ustalaşıp Baykar, ASELSAN ve HAVELSAN gibi savunma sanayisi firmalarında çalışarak ülkemize faydalı olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Öğrencilerimiz arkadaşlarına rol modeli oldu"

Elektrik elektronik teknolojisi atölye şefi ve takımın danışmanı Hüseyin Şahin Öğdüm de öğrencilerinin azminin, sabırla hazırlanarak elde ettikleri başarının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Öğrencilerinin ileride çok daha büyük projelerde yer alacağına inandığını vurgulayan Öğdüm, şunları kaydetti:

"Verilen senaryonun teknik olarak çizimini Ömer Ali yaptı. Güç ve kumanda devresi kısmını, kaptanımız Ümmet Mert gerçekleştirdi. İki öğrenci de aşama aşama devrenin gerekli bağlantılarını sağlayarak, istenilen senaryonun yapılmasını sağladı. Çok güzel bir takım çalışması çıkardılar. Öğrencilerimiz arkadaşlarına rol model oldu. Bir sonraki TEKNOFEST Yarışması'na şimdiden motive oldular."

