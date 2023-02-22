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Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, 8 takımın liglerden çekilme talebini kabul etti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 3 kentte yer alan 8 takımın liglerden çekilme talebinin kabul edildiğini duyurdu.

Emre Doğan   | 22.02.2023
Türkiye Voleybol Federasyonu, 8 takımın liglerden çekilme talebini kabul etti

İstanbul

TVF'den yapılan açıklamaya göre, AXA Sigorta Efeler Ligi'nden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Erkekler 2. Lig'den Malatya Büyükşehir Belediyespor ile Hatay Üzümdalı Gençlikspor, Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig'den Gaziantep Gençlikspor ile Hatay Yeşilkentspor, Kadınlar 1. Lig'den Gaziantep Merinos Gençlikspor ve Kadınlar 2. Lig'den Hatay Voleybol Gençlikspor ile Antakya Belediyesi Gençlikspor'un 2022-2023 sezonunun kalan bölümüne devam etmeyecek.

Bu takımların bir sezon sonra aynı haklarla liglerde yer alma taleplerinin kabul edildiği ve ikinci yarıda oynadıkları maçların puanlama sisteminden çıkarılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Söz konusu ekiplerde forma giyen oyunculara 10 Mart tarihine kadar ek transfer hakkı tanındığı aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"2022-2023 sezonu federasyonumuz faaliyetleri çerçevesinde müsabakalara katılan ancak deprem sebebiyle müsabakalara katılamayacağını bildiren takım sporcularının, lisanslı oldukları kulüplerinin yazılı muvafakat vermeleri koşuluyla ve 2022-2023 voleybol sezonu bitimine kadar geçerli olmak üzere federasyonumuz faaliyetlerinde liglerde yer alan diğer tüm takımlar adına lisans çıkarıp bu takımların resmi müsabakalarında sahada yer alabilmeleri için 10 Mart 2023 tarihine kadar bu sporculara ek transfer hakkı tanınmasına ve TVF Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatının 26. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca yukarıda belirtilen lisans çıkarma hakkının, talimatın zorunlu kıldığı maksimum Türk sporcu sözleşme/lisans hakkını dolduran takımlar için en fazla 2 Türk vatandaşı sporcuyla sınırlı olmasına karar verilmiştir."

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