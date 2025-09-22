Dolar
Dünya

ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem

ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emirhan Demir  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamada, California eyaletinde meydana gelen depremin merkez üssünün Berkeley kentinin 2 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada depremin 4,3 büyüklüğünde olduğu ve yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilirken henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.


