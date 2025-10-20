Filipinler'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'in güneydoğu açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Isabela eyaletine bağlı Santiago kentinin 93 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.
Yerel saatle 19.35'te meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremde, can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.