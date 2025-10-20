Dolar
Dünya

Filipinler'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in güneydoğu açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Bekir Aydoğan  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Filipinler'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Isabela eyaletine bağlı Santiago kentinin 93 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Yerel saatle 19.35'te meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremde, can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
