Trump yönetimi, Gazze'de Hamas'ı silahsızlandırma planını uygulamak için hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de yürürlüğe giren barış anlaşması kapsamında Hamas'ın silahsızlandırılması sürecine ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Trump yönetimi, Gazze'de Hamas'ı silahsızlandırma planını uygulamak için hazırlanıyor

Ankara

Trump yönetiminin İsrail ile Hamas arasında imzalanan 20 maddelik barış planının mimarları olarak gösterilen Kushner ve Witkoff, CBS News'in "60 Minutes" programında, Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin sürecin "nasıl yürütüldüğünü" ve bir sonraki adımların neler olacağını anlattı.

Kushner, Hamas'ın güç boşluğundan yararlanarak yeniden yapılanmaya çalışabileceğini belirterek, "Bunun başarısı veya başarısızlığı, İsrail ve uluslararası mekanizmanın uygulanabilir bir alternatif yaratıp yaratamayacağına bağlı. Eğer bu başarılı olurlarsa, Hamas başarısız olacak ve Gazze gelecekte İsrail için tehdit oluşturmayacak." dedi.

Trump başkanlığındaki "Barış Kurulu"na bağlı geçici yönetim organı kurmak için "ön hazırlıklar" yapmaya başladıklarını belirten Kushner, bu yapıya, "nitelikli Filistinliler ile uluslararası uzmanların" da dahil olacağını ifade etti.

Kushner, Gazze'de demokrasi potansiyelinin olup olmadığını söylemenin henüz "çok erken" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, önceliklerinin, "istikrarsız yeniden inşa döneminde" bölgeyi "işlevsel hale getirmek" olduğunu savundu.

Kushner ve Witkoff, tüm taraflar arasında güven uyandırmak için kendilerinin ve "Barış Kurulu"nun süreç içinde "şeffaf" olacağını öne sürerek, "Gazze halkını ve ateşkesin bütünlüğünü korumak için uygun önlemlerin alınacağını" söyledi.

Witkoff ise Hamas'ı silahsızlandırmak için ABD askerlerinin bölgeye gönderilmesinin "çok düşük ihtimal" olduğunu belirterek, bunun için "silah geri alım programı" düzenleyeceklerini açıkladı.

Gazze'nin yeniden inşasının 50 milyar dolara kadar mal olabileceğini vurgulayan Witkoff, finansmanın ise Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden sağlanacağını belirtti.

Witkoff, "Avrupa'nın katılımını ve benzeri şeyleri göreceksiniz. Bence bu planın başlangıcı, onu nasıl hayata geçireceğimizdir. Jared ve ben sürekli bunun üzerinde çalışıyoruz. Para toplamak, bizim için kolay kısmı. Bunun nispeten hızlı olacağını düşünüyoruz ama bu bir ana plan ve son iki yıldır bu kapsamda çalışan bir grup insanla birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye saldırılar düzenledi

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurmuştu.


