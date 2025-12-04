İsrail ordusu, Suriye'nin Dera ve Kuneytra kırsalına topçu saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nden Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinin kırsalına 12 adet topçu saldırısı gerçekleştirdi.
Şam
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Dera'nın batı kırsalında Kuveyya köyü ile Kuneytra'nın kırsalındaki Tel Ahmer bölgesine 12 adet topçu saldırısı düzenledi.
Saldırılarda can kaybı olmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin farklı bölgelerine binden fazla hava saldırısı, 400'e yakın kara baskını düzenlediğini açıklamıştı.