Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail Kamu Savunma Birimi: Filistinli tutuklular ağır sağlık koşulları altında açlığa maruz kalıyor

İsrail Adalet Bakanlığı Kamu Savunma Birimi tarafından yayımlanan resmi raporda, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların şiddetli açlık, kötü muamele ve ağır sağlık koşulları altında tutulduğu belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Çağrı Koşak  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
İsrail Kamu Savunma Birimi: Filistinli tutuklular ağır sağlık koşulları altında açlığa maruz kalıyor

Kudüs

İsrail Adalet Bakanlığı'na bağlı Kamu Savunma Birimi tarafından yayımlanan raporda, İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinlilerin yaşadığı koşulların Ekim 2023'ten bu yana ciddi biçimde kötüleştiği kaydedildi.

Rapora göre, İsrail cezaevlerinde Filistinlilere çok kısıtlı bir yemek verilirken, "aşırı kilo kaybı ve zayıflığın yanı sıra bayılma gibi belirtilerin görüldüğü ciddi açlık yaşandığı" ifade edildi.

Filistinlilerin yüzde 90'ınının 3 metrekarenin altındaki bir alanda tutuldukları ifade edilen raporda, 2024 sonu itibariyle 4 bin 500 tutuklunun "yatağının olmadığı" vurgulandı.

Kur'an-ı Kerim haricinde bir şey yok

Raporda, hücrelerde Kur'an-ı Kerim haricinde mahkumların ihtiyaç duyduğu başka bir şey bulunmadığı aktarılırken, Filistinlilerin "ışıksız, karanlık hücrelerde, zorlu hijyenik koşullar altında ve havalandırması olmayan bir ortamda tutuldukları" kaydedildi.

Filistinlilerin İsrail cezaevlerinde olaylarla alakasız bir biçimde İsrail cezaevlerinde gardiyanlar tarafından "sistematik ve ağır şiddete maruz kaldığı" vurgulanan raporda, bazen içme suyundan dahi mahrum bırakıldıkları ve ağır psikolojik şartlar altında yaşadıkları bilgisine yer verildi.

İnsan hakları kuruluşlarının raporlarına göre, en az 9 bin 300 Filistinli İsrail cezaevlerinde tutuluyor. İsrail İnsan Hakları İçin Doktorlar, son iki yıl içerisinde İsrail hapishanelerinde en az 98 Filistinlinin öldüğünü açıklamıştı.

