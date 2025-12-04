ABD, Lukoil'in Rusya dışındaki benzin istasyonlarına geçici yaptırım muafiyeti sağladı
ABD, yaptırım listesine aldığı Rus petrol şirketi Lukoil'in, Rusya dışında faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarıyla ilgili işlemlere geçici olarak izin verdi.
New York
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), konuya dair lisans yayımladı.
Buna göre, Rusya dışında bulunan Lukoil akaryakıt istasyonlarının ürün ve hizmet satışı, işletmesi, bakımı veya kapatılması için gerekli işlemler, 29 Nisan 2026'ya kadar serbest bırakıldı.
ABD Hazine Bakanlığı, ekim ayında Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için barış sürecine ciddi bağlılık göstermemesi nedeniyle bu adımın atıldığı bildirilmişti.