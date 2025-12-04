Dolar
42.46
Euro
49.66
Altın
4,200.25
ETH/USDT
3,198.50
BTC/USDT
93,443.00
BIST 100
11,027.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul’da “YÖK Araştırma Üniversiteleri Toplantısı”nda konuşuyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Viyana’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

ABD Merkez Komutanlığı, Orta Doğu'ya ilk tek yönlü saldırı İHA filosunu konuşlandırdı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Ordusunun, Orta Doğu bölgesine ilk tek yönlü saldırı tipi İnsansız Hava Aracı (İHA) filosunu konuşlandırdığını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
ABD Merkez Komutanlığı, Orta Doğu'ya ilk tek yönlü saldırı İHA filosunu konuşlandırdı

Ankara

CENTCOM'un açıklamasında, ABD'nin Orta Doğu'ya ilk tek yönlü saldırı İHA filosunu konuşlandırdığı ve filonun "Akrep Saldırı Görev Gücü (TFSS) tarafından kullanılacağı" belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TFSS gücünün, CENTCOM görev bölgesinde bulunan "Düşük Maliyetli İnsansız Muharebe Saldırı Sistemi (LUCAS)" İHA filo sistemlerini kullanacağı ifade edildi.

LUCAS filosunun otonom tasarlandığı ve "geniş menzilli" olduğu aktarılan açıklamada, İHA'ların mancınık, roket destekli fırlatıcı ve mobil platformlara konuşlandırılabildiği kaydedildi.

"İnovasyon caydırıcı bir unsur"

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, yaptığı açıklamada, yeni görev gücünün "inovasyonun caydırıcı bir unsur olarak kullanılması" için gerekli koşulları oluşturduğunu belirtti.

Cooper, "Uzman savaşçılarımızı son teknoloji dron yetenekleriyle daha hızlı donatmak, ABD askeri yeniliğini ve gücünü sergiliyor, kötü niyetli kişileri de caydırıyor." ifadesini kullandı.

ABD merkezli "Defense Scoop" web sitesinde silahlı, otonom teknolojili ve düşük maliyetli İHA konuşlandırmalarının askeri çatışmalarda belirleyici unsur haline geldiği aktarıldı.

İsmi verilmeyen savunma yetkilisi, web sitesine yaptığı açıklamada, TFSS sistemlerinin CENTCOM sorumluluk alanında ve "oldukça az uyarı ve hazırlık zamanıyla" kullanılabileceğini bildirdi.

LUCAS dronu, ABD merkezli ileri insansız sistemler geliştirme şirketi SpektreWorks tarafından geliştiriliyor. CNN'e göre, her bir LUCAS dronu yaklaşık 35 bin dolara mal oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı
Emine Erdoğan'dan Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşım
MSB: Son bir haftada 2 PKK'lı terörist teslim oldu
İstanbul'da Vezneciler Metro İstasyonu'nun tavanından su aktı
Barajlarda doluluk oranının düşmesi nedeniyle Ankara'da su kontrollü verilecek

Benzer haberler

ABD Merkez Komutanlığı, Orta Doğu'ya ilk tek yönlü saldırı İHA filosunu konuşlandırdı

ABD Merkez Komutanlığı, Orta Doğu'ya ilk tek yönlü saldırı İHA filosunu konuşlandırdı

Trump, ABD'de yaşayan Somalili göçmenleri hedef almaya devam ediyor

FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi yarın yapılacak

ABD Hava Kuvvetlerinin gösteri uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetlerinin gösteri uçağı düştü
ABD Başkanı Trump, gündeme ilişkin soruları yanıtladı

ABD Başkanı Trump, gündeme ilişkin soruları yanıtladı
Zelenskiy: Sadece Ukrayna'nın çıkarları dikkate alındığında onurlu bir barış mümkün olacak

Zelenskiy: Sadece Ukrayna'nın çıkarları dikkate alındığında onurlu bir barış mümkün olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet