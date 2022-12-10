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Spor

Türk boksu, tarihinde ilk kez dünya sıralamasında 2'nciliğe yerleşti

Uluslararası Boks Derneğinin (IBA) 2022 ülke sıralamasında, Türk boksu ikinci sırada yer aldı.

Erkan Tiryaki   | 10.12.2022
Türk boksu, tarihinde ilk kez dünya sıralamasında 2'nciliğe yerleşti

Ankara

IBA'nın paylaştığı ülke sıralamasına göre, Türk boksu 31 bin 650 puanla yılı 2'ncilikle tamamladı. Yıl içinde özellikle kadın boksunda başta dünya şampiyonluğu olmak üzere birçok başarı elde eden Türkiye, ülke sıralamasında 34 bin 950 puan toplayan ABD'nin arkasından 2'nciliğe yerleşti.

ABD ve Türkiye'nin arkasından üçüncü Brezilya, dördüncü Kazakistan, beşinci Küba oldu.

Kadın boksörler yılın en iyisi

Kadın boksunda olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli 66 kiloda dünyanın en iyi boksörü olarak zirvede yer alıyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu da 50 kilo kategorisinde sıralamada dünyanın en iyi boksörü olarak zirveye yerleşti.

Dünya şampiyonu Hatice Akbaş da 54 kiloda dünyanın en iyisi olarak 2022 yılını tamamladı.

Kadınlarda dünya sıralamasında 48 kiloda Ayşe Çağırır ve +81 kiloda Şennur Demir ikinci, 81 kiloda ise Elif Güneri üçüncü sırada bulunuyor.

Dünya ikincisi Kerem Özmen ise 63,5 kiloda sıralamada ikinci olarak en başaralı erkek Türk boksör olarak dikkati çekti.

Gözgeç: "Boksta Türk ekolünü oluşturduk"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk boksunda bir ekol oluşturarak tarihi zaferler yaşadıklarını söyledi.

Türk boksunun artık tüm dünyada tanındığını vurgulayan Gözgeç, "Bu sıralamayla Türk boksunun geldiği noktayı görüyorsunuz. 11 yıllık çalışmanın meyvesini dünya sıralamasında ilk kez 2. sıraya çıkarak aldık. Boksta Türk ekolünü oluşturduk. Küba gibi bir ülkeyi bile geride bıraktık. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza verdiği desteklerden dolayı, sporcularımız ve antrenörlerimize de emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için şimdiden çalışmalara başladıklarını aktaran Gözgeç, "2023 yoğun geçecek. Avrupa Oyunları var. Paris'e gitmek için kota müsabakaları olacak. 2024 Paris'te çıtayı yükselttik, en az 4 madalya hedefliyoruz." diye konuştu.

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