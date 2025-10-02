Dolar
41.61
Euro
48.81
Altın
3,838.78
ETH/USDT
4,455.60
BTC/USDT
120,019.00
BIST 100
11,082.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı

ABD'nin New York kentinde, Delta Hava Yolları'nın alt kuruluşu Endeavor Air'e ait iki yolcu uçağı, LaGuardia Havalimanı'nda hareket halindeyken çarpıştı.

Mücahit Oktay  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

New York

Delta Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, LaGuardia Havalimanı'nda iki Delta uçağının, alanda hareket halindeyken çarpıştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre, gece saatlerinde meydana gelen olayda, North Carolina seferinden dönen bir uçağa, aynı firmanın, Virginia eyaletine uçmak üzere piste doğru hareket eden diğer uçağı çarptı ve kanat bölgesinde büyük tahribata yol açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Virginia seferi için piste doğru yol alan uçağın kokpit camının tamamen kırıldığı ve burun kısmının da kırıma uğradığı görüldü.

Kazada bir uçuş görevlisi hafif yaralandı.

Yolcularından özür dileyen hava yolu firması, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada ise kaza nedeninin pilotların geçiş üstünlüğü kuralına riayet etmemesi ve FAA'nın talimatlarına uyulmamasından kaynaklandığını vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi
Ankara'nın Çankaya ve Gölbaşı ilçelerindeki bazı mahallelere su verilemeyecek
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depremi değerlendirdi
"Milli Anadolu Ankası-2025" tatbikatı Konya'da icra ediliyor
Marmara Denizi'nde 5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Benzer haberler

ABD'de ocak-eylül döneminde işten çıkarılanların sayısı 2020'den bu yana en yüksek seviyede

ABD'de ocak-eylül döneminde işten çıkarılanların sayısı 2020'den bu yana en yüksek seviyede

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı

Propaganda ve gerçekler arasında New York’taki üçlü Kıbrıs görüşmesinin perde arkasında neler yaşandı?

ABD'li Senatör Markey'den "Trump, Netanyahu ile ilişkilerini Sumud'u korumak için kullansın" yorumu

ABD'li Senatör Markey'den "Trump, Netanyahu ile ilişkilerini Sumud'u korumak için kullansın" yorumu
ABD'li sağlıkçılardan Trump'a çağrı: Gazze'ye saldıran İsrail'e desteğini sonlandır

ABD'li sağlıkçılardan Trump'a çağrı: Gazze'ye saldıran İsrail'e desteğini sonlandır
S&P: ABD'de hükümetin kapanması ekonomik belirsizliği artırıyor

S&P: ABD'de hükümetin kapanması ekonomik belirsizliği artırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet