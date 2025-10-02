Dolar
41.61
Euro
48.86
Altın
3,841.74
ETH/USDT
4,469.50
BTC/USDT
119,572.00
BIST 100
11,082.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasında özel bir birim kullanmış

ABD İç Güvenlik Bakanlığının, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk ve Filistin'e destek veren benzeri öğrencilerin gözaltına alınması için özel bir birim kullandığı ortaya çıktı.

Hakan Çopur  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasında özel bir birim kullanmış

Washington

Amerikan Washington Post gazetesinin, salı günü yapılan son duruşmadaki bilgilerden yola çıkarak derlediği haberinde, ABD yönetiminin son aylarda Filistin'e destek veren bazı kişilerle ilgili gözaltı süreçlerine ışık tutuldu.

Haberde, salı günkü son duruşmada ortaya konan bilgi ve belgelere göre ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İç Güvenlik Soruşturma Birimi, Filistin destekçisi üniversite öğrencilerinin gözaltı süreçlerinde ilk kez kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geleneksel olarak uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti gibi ağır suçlara odaklanan soruşturma biriminin, öğrencilerin gözaltına alınmasında kullanılmasının bir ilk olduğunun altı çizildi.

Habere göre söz konusu birim, bakanlığın talimatının ardından harekete geçerek ABD'de vize ile bulunan çok sayıda üniversite öğrencisinin hesaplarını ve paylaşımlarını takip etmeye ve raporlamaya başladı.

Bu raporlama sürecine dahil edilen Öztürk'ün de gözaltına alınmasına karar verildi ve Türk doktora öğrencisi "vize iptali" gerekçesine dayandırılarak 25 Mart günü evinin önünde bu özel birim ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi
Ankara'nın Çankaya ve Gölbaşı ilçelerindeki bazı mahallelere su verilemeyecek
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depremi değerlendirdi
"Milli Anadolu Ankası-2025" tatbikatı Konya'da icra ediliyor
Marmara Denizi'nde 5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Benzer haberler

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasında özel bir birim kullanmış

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasında özel bir birim kullanmış

IMF küresel enflasyonda "karışık bir tabloya" işaret etti

ABD'de ocak-eylül döneminde işten çıkarılanların sayısı 2020'den bu yana en yüksek seviyede

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı
Propaganda ve gerçekler arasında New York’taki üçlü Kıbrıs görüşmesinin perde arkasında neler yaşandı?

Propaganda ve gerçekler arasında New York’taki üçlü Kıbrıs görüşmesinin perde arkasında neler yaşandı?
ABD'li Senatör Markey'den "Trump, Netanyahu ile ilişkilerini Sumud'u korumak için kullansın" yorumu

ABD'li Senatör Markey'den "Trump, Netanyahu ile ilişkilerini Sumud'u korumak için kullansın" yorumu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet