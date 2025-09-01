Dolar
41.11
Euro
48.24
Altın
3,471.13
ETH/USDT
4,417.40
BTC/USDT
108,572.00
BIST 100
11,290.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çin’in Tiencin kentinde “Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu” düzenleniyor
logo
Spor

Trabzonspor, Fatih Tekke ile kaybetmiyor

Trendyol Süper Lig'de dün Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak ilk 4 haftayı 10 puanla kapatan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda kaybetmedi.

Selçuk Kılıç  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Trabzonspor, Fatih Tekke ile kaybetmiyor

Trabzon

Geçen sezon ligin 35. haftasında evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

10 Mayıs 2025'te sarı-kırmızılı takım karşısında yenilginin ardından Trabzonspor, Tekke yönetiminde 114 gündür mağlup olmadı.

Son 12 maçta sadece 1 yenilgi

Trabzonspor, Tekke döneminde geçen sezon ve bu sezon ligde oynadığı son 12 karşılaşmanın sadece 1'inde mağlup oldu.

Bordo-mavililer, geçen sezon son 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken bu sezon ilk 4 hafta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, böylece son 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Sadece 2 yenilgisi var

Trabzonspor, Tekke yönetiminde oynadığı 15 lig maçının sadece 2'sini kaybetti.

Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı yönetiminde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 29 puan toplayan Karadeniz ekibi, 1,93 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor, Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 yenilirken bu sezon ligde mağlubiyet yüzü görmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan yeni adli yıl mesajı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Etimesgut Belediyesine 668 bin 677 lira para cezası
Adalet Bakanı Tunç: Yeni adli yılımızın ülkemize, milletimize ve adalet camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum
İstanbul'da yasa dışı bahse aracılık eden suç örgütünün yöneticisi itirafçı oldu
Polis özel harekat timleri, zorlu görevler için sıkı eğitimden geçiyor

Benzer haberler

Trabzonspor, Fatih Tekke ile kaybetmiyor

Trabzonspor, Fatih Tekke ile kaybetmiyor

Marco Asensio, Fenerbahçe için İstanbul'da

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ikinci dönemi yenilgiyle başladı

Galatasaray, ligde 4. haftayı lider tamamladı

Galatasaray, ligde 4. haftayı lider tamamladı
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Corendon Alanyaspor, ağırladığı Beşiktaş'ı mağlup etti

Corendon Alanyaspor, ağırladığı Beşiktaş'ı mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet