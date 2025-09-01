Dolar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da “Akademi Merkezleri Eğitim Öğretim Açılış Programı”nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu yarın başlayacak

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, yarın oynanacak 8 müsabakayla başlayacak.

Süha Gür  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu yarın başlayacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre kupada 1. eleme turunda yarınki maç programı şöyle:

13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Stat belli değil)

15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Faruk Çelik)

15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Stat belli değil)

15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Stat belli değil)

16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Yeni Buca)

20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)

