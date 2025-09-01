Dolar
Spor, Futbol

Marco Asensio, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio, İstanbul'a geldi.

Ceren Aydınonat  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Marco Asensio, Fenerbahçe için İstanbul'da Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Asensio'yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giydi.

