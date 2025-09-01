Dolar
Spor, Futbol

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transferi için Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geldi.

Ceren Aydınonat  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Aktürkoğlu'nu ailesi, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.

FB TV'ye açıklamalarda bulunan Kerem, zor bir süreç olduğunu söyleyerek, "Başta başkanımız Ali Koç'a ve Hakan Safi'ye bu zor süreçte yanımda oldukları ve transferi mümkün kıldıkları için teşekkür ederim. Bu transferi çok istedim. Takıma kavuşabilmek için çok çaba sarf ettik. Geç olsun güç olmasın. Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum. İnşallah bu sene takımımızla taraftarımıza özlemle beklediği şampiyonluğu armağan edebiliriz. Ben de bunun için buradayım. Camiamız için mücadele etmek için elimden gelen her şeyi vereceğim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Hakan Safi ise uzun zamandan beri Kerem ile ilgilendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz Kerem'i istedik, o da bizi istedi. Kendisi ne kadar güzel karakterli olduğunu, memleket sevdalısı olduğunu gösterdi. Çocukluk aşkına sevdasını gördüm. Karakterli bir oyuncuyu takımımıza kazandırdık. Böyle büyük transferler kolay olmuyor. Birkaç kişiye bir şeyler söylemem gerekiyor. Bugün tatsızlık olmasın diye söylemek istemiyorum. Bugün sadece neşemizi paylaşalım. İnşallah Kerem Fenerbahçe'ye başarı getirir. Kendisine tekrardan hoş geldin diyorum. Bu transfer gerçekleştiyse başkanımız Ali Koç sayesindedir. Özellikle kendisine çok teşekkür ediyorum."

Fenerbahçe atkısıyla görüntü veren 26 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli taraftarları selamladıktan sonra havalimanından ayrıldı.

