Spor, Futbol

Corendon Alanyaspor, ağırladığı Beşiktaş'ı mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Mustafa Kurt  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Corendon Alanyaspor, ağırladığı Beşiktaş'ı mağlup etti Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

İlk yarı 

8. dakikada Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz'ın geri pasında araya giren Ogundu, ceza sahası içinde kaleyi çaprazdan gören noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

14. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Svensson, topu Orkun Kökçü'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çaprazdan şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

45+5. dakikada Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ın rakip savunmanın arkasına attığı uzun topa hareketlenen Ogundu, ceza sahasında Djalo ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Kaya, takımını öne geçirdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı 

58. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Jurasek'in arka direğe gönderdiği topa Ndidi kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

62. dakikada Beşiktaş'ın sağ taraftan Orkun Kökçü'yle kullandığı kornerde Toure, kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran soluna giden topu uzanarak çıkardı.

67. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan gelişen atağında ceza sahasına topla giren Jurasek, arka direğe yerden çıkardı. Müsait pozisyondaki Toure'nin vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

76. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir, savunmanın arkasına pasını çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Güven Yalçın, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

80. dakikada Beşiktaş'tan Abraham'ın baskısı sonucu Ümit Akdağ topu kalecisine göndermek istedi. Araya giren Rafa Silva'nın çaprazdan kaleye göndermek istediği top, az farkla dışarı gitti.

82. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Jurasek'in ortaladığı topa Rafa Silva vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın ayaklarıyla çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

