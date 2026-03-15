Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Arsenal'ın 16 yaşındaki oyuncusu Dowman, Premier Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu

İngiliz futbol kulübü Arsenal'de forma giyen 16 yaşındaki oyuncusu Max Dowman, Premier Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

Fatih Erel  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
Arsenal'ın 16 yaşındaki oyuncusu Dowman, Premier Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu

İstanbul

Premier Lig'de lider Arsenal konuk ettiği Everton'ı 89. dakikada Gyökeres ve 90+7'de Dowman'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

İngiliz sağ kanat oyuncusu Dowman, 16 yaş 73 günlükken attığı bu golle Premier Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu ünvanını elde etti.

Daha önce en genç golcü ünvanın 2005 yılında attığı gol ile Everton oyuncusu James Vaughan'a (16 yaş 270 gün) aitti.

Ligin zirvesinde yer alan Arsenal, bu galibiyetle puanını 70'e çıkarırken iki maçı eksik bulunan Manchester City ile arasında 10 puanlık fark oluştu.

