Galatasaray, zirvede puan farkını 7'ye çıkardı

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.
22. dakikada Sallai'nin ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
26. dakikada Sara'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Eren Elmalı, ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasını yaptı. Yunus Akgün'ün penaltı noktası civarından çıkardığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
33. dakikada Selke'nin pasıyla sağ kanatta savunmanın arkasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
36. dakikada Kemen'e yaptığı baskı sonucunda topu kapan Torreira, meşin yuvarlağı ceza yayı içindeki Sara'ya verdi. Brezilyalı oyuncu, uygun şut açısı bulamayınca pasını yeniden Torreira'ya aktardı. Uruguaylı futbolcunun ceza yayının solundan çıkardığı şutta, top auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
47. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Lang'ın sağdan ortasında arka direkte savunmanın uzaklaştırmak istediği top, altıpasın gerisindeki Sallai'nin önünde kaldı. Macar oyuncunun bekletmeden çıkardığı sert şutta, kaleci Muhammed Şengezer müthiş bir refleks göstererek meşin yuvarlağı kornere çeldi.
52. dakikada sağ kanatta Kemen'in yerden ortasında arka direkte Selke, topa istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
56. dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Sallai, sağ kanatta Ebosele ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Batuhan Kolak, Ebosele'ye rakibinin ayağına bastığı gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.
57. dakikada Galatasaray öne geçti. Lang'ın sağdan kullandığı faulde, Singo arka direkte düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
64. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında Osimhen'in arka direkteki volesinde, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
66. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Yunus Akgün'ün pasında savunmanın arkasına sarkan Osimhen, ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol ettikten sonra şutunu çıkardı. Önce Ba'nın sonra da kaleci Muhammed'in müdahale ettiği meşin yuvarlak, buna rağmen ağlarla buluştu: 2-0
84. dakikada Galatasaray üçüncü golü buldu. Sol kanatta Lang'ın pasında savunmanın arkasına koşu yapan Yunus Akgün, ceza sahasına girdikten sonra topu uygun durumdaki Nhaga ile buluşturdu. Bu oyuncunun penaltı noktası civarında boş kaleye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti. Yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin yaptığı incelemede Yunus'un ofsaytta olmadığının tespit edilmesi üzerine hakem Batuhan Kolak, gol kararı verdi: 3-0
Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Zirvede puan farkı 7
Lider Galatasaray, zirvede en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile yedişer puanlık fark yakaladı.
Sarı-kırmızılı ekip, 26. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4, üçüncü sıradaki Trabzonspor'un ise 7 puan önünde lider girdi. Sarı-lacivertlilerin Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmasını iyi değerlendiren Galatasaray, rakibiyle puan farkını 7'ye çıkardı.
Trabzonspor ise Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek zirve takibini 7 puan geriden sürdürdü.
Bu sezon 3 maçı da Galatasaray kazandı
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Başakşehir ile bu sezon yaptığı 3. maçı da kazandı.
Süper Lig'in 9. haftasında iki takım arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ilk haftasında RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi de Galatasaray 1-0 kazandı.
Bu sezon yapılan üçüncü müsabakayı da 3-0'lık skorla kazanarak rakibine puan verdi.
Son 4 iç saha maçında gol yemeden galip
Galatasaray, RAMS Başakşehir'i Süper Lig'de konuk ettiği son 4 maçı gol yemeden kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, turuncu-lacivertli ekiple ligde iç sahada oynadığı son 3 maçtan 2 kez 2-0, 1 kez de 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmayı da 3-0 kazanan Galatasaray, rekabetteki iyi grafiğini sürdürdü.
Son 8 lig maçında Galatasaray galip
Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertlilerle yaptığı son 8 Süper Lig maçından 3 puanla ayrılan taraf oldu.
"Cimbom" 2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte Başakşehir'i ligde üst üste 8. kez mağlup etmeyi başardı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 21 kez havalandırırken, sadece 3 gol yedi.
Galatasaray, Başakşehir'e son 13 lig maçında yenilmedi
Sarı-kırmızılıların, turuncu-lacivertlilerle yaptığı son 13 Süper Lig müsabakasında bileği bükülmedi.
Rakibine son olarak 22 Kasım 2019'da 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, sonrasındaki 13 Süper Lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Başakşehir'in Galatasaray'ı mağlup ettiği son mücadelede takımın başında şu an Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk bulunuyordu.
Ligde son 32 iç saha maçında yenilmedi
Galatasaray, ligde iç sahadaki son 32 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26. galibiyetini aldı. "Cimbom" bu süreçte 6 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.
Singo, Galatasaray'da ilk kez gol attı
Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wifried Singo, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
Sezon başında Fransa Ligi takımlarından Monaco'dan yaklaşık 31 milyon avro bonservisle transfer edilen Singo, 13'ü Süper Lig olmak üzere 21. resmi maçına çıktı.
Sakatlıklar nedeniyle istikrarlı forma şansı bulamayan Singo, ilk golünü RAMS Başakşehir ağlarına gönderdi.
Uğurcan'dan alkışlanacak hareket
Galatasaray file bekçisi Uğurcan Çakır, lehine olan pozisyonda hakemleri uyararak kararın değişmesini sağladı.
Mücadelenin 32. dakikasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın şutunda Uğurcan'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.
Hakem Batuhan Kolak ve yardımcısı İbrahim Çağlar Uyarcan, pozisyonda Uğurcan'ın topa dokunmadığı gerekçesiyle aut kararı verdi. Kolak'ı uyaran Uğurcan, meşin yuvarlağın kendisinden çıktığını söyleyerek topun RAMS Başakşehir'e geçmesini sağladı.
Bu hareketin ardından Batuhan Kolak ve turuncu-lacivertli futbolcular, centilmence davranışından dolayı Uğurcan Çakır'ı tebrik etti.
Osimhen, ligde gollerine devam ediyor
Sarı-kırmızılıların Nijeryalı santraforu Victor Osimhen, Süper Lig'deki son 9 maçta 9. kez rakip fileleri havalandırdı.
Bu dönemde Samsunspor'un 2 kez ağlarını sarsan Osimhen, Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş'a birer gol kaydetti. Osimhen, bu süreçte sadece ikas Eyüpspor'a gol atamadı.
Yıldız santrfor, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 28. resmi maçında 19. kez gol sevinci yaşadı. Osimhen, bu gollerin 12'sini Süper Lig'de 7'sini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.
Galatasaray, VAR ile gol buldu
Sarı-kırmızılı ekibin ofsayt nedeniyle iptal edilen golü, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından geçerlilik kazandı.
Mücadelenin 84. dakikasında Noa Lang'ın kendi yarı alanının solundan pasında savunmanın arkasına koşu yapan Yunus Akgün, ceza sahasına girdikten sonra topu uygun durumdaki Renato Ngaha ile buluşturdu. Bu oyuncu, penaltı noktası civarında boş kaleye yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı.
Pozisyonda yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, Yunus Akgün için ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından Yunus'un ofsaytta olmadığı tespit edilerek gol sayıldı.
Genç Nhaga'nın Galatasaray kariyeri iyi başladı
Sarı-kırmızılı ekibin ara transferde kadrosuna kattığı Gine-Bissaulu Renato Nhaga, yeni takımındaki üçüncü maçında 2. kez gol sevinci yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi listesinde adı bulunmayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Başakşehir maçına kadar Süper Lig'de 1 maçta 32 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ağlarını sarsarak ilk golünü atan Nhaga, 82. dakikada oyuna girdiği RAMS Başakşehir maçının 84. dakikasında ağları havalandırmayı başardı.
Osimhen'in volesinde top direkten döndü
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, jeneriklik bir gol atmaya çok yaklaştı.
Maçın 64. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında arka direkteki Osimhen, uygun durumda kendisini hazırladıktan sonra topa voleyle vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geldi.
Singo'nun kafa vuruşu direğe, Sanchez'in golü ofsaytta takıldı
Sarı-kırmızılı futbolcu Wilfried Singo'nun kafa vuruşunda top direkten döndü.
Mücadelenin 39. dakikasında soldan kullanılan köşe vuruşunda altıpas üzerinde yükselen Singo'nun kafayla vurduğu top üst direğe çarparak kale önüne düştü. Pozisyonu takip eden Davinson Sanchez'in volesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak Sanchez ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
Sonraki durak İngiltere
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere'nin Liverpool takımına konuk olacak.
Bu turda sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finale yükselmek için Liverpool ile çok önemli bir mücadeleye çıkacak. Anfield'da 18 Mart Çarşamba günü yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.
Başakşehir, Avrupa yarışında yara aldı
Süper Lig'de 20. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 64'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Ligde 8. yenilgisini yaşayan Başakşehir ise 42 puanda kaldı.
Altıncı sıraya geriledi
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 3 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Ligde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan ve haftaya averajla 5. sırada giren turuncu-lacivertliler, lider Galatasaray karşısında çıkışını sürdüremedi.
Başakşehir, haftayı puansız kapatması ve rakibi Göztepe'nin sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalması üzerine 6. sıraya geriledi ve Avrupa kupaları yarışında yara aldı.
Ligde 16 maç sonra gol atamadı
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de uzun bir süre sonra bir maçta gol sevinci yaşayamadı.
Ligde en son 22 Ekim 2025'te Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldığı 3. hafta erteleme müsabakasında fileleri havalandıramayan Başakşehir, 16 maç sonra bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.
Ebosele kırmızı kart gördü
RAMS Başakşehir, mücadelenin yaklaşık 35 dakikasını 10 kişi oynadı.
Karşılaşmanın 28. dakikasından sarı kartı bulunan Festy Ebosele, 56. dakikada hakem Batuhan Kolak tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışında kaldı.
Bu pozisyonun hemen ardından golü kalesinde gören Başakşehir, kalan bölümü bir kişi eksik tamamladı.
Süper Lig'de Galatasaray'ı son 13 maçta mağlup edemedi
RAMS Başakşehir'in Galatasaray'a karşı ligde galibiyet özlemi 13 maça çıktı.
Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılı takım ile Süper Lig'de yaptığı son 13 mücadelede 3 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.
Başakşehir, Galatasaray'ı son olarak 22 Kasım 2019'da mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde ilk şampiyonluğuna ulaştığı 2019-2020 sezonunun 12. haftasında Fatih Terim'in başında bulunduğu sarı-kırmızılı ekibi deplasmanda 1-0 yenmeyi başarmıştı.
Renato Nhaga: Ligde ilk golümü atıp galibiyete katkıda bulunduğum için çok mutluyum
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın futbolcusu Renato Nhaga, büyük bir kulüpte forma giydiğini ve adım adım kendisini geliştirmeyi sürdürdüğünü söyledi.
Gine-Bissaulu futbolcu, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Mücadelede sarı-kırmızılı takımın üçüncü ve son golünü atan Nhaga, "Ligde ilk golümü atıp galibiyete katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Taraftarın desteğini hissediyorum. Onlar sayesinde çok daha motive oluyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.
Gol sevincini Mario Lemina ile yaşamasına ilişkin soruyu yanıtlayan 18 yaşındaki futbolcu, "Çok sevdiğim bir oyuncunun dansını ona göstermiştim. O da 'Gol attığın bir gün dans ederiz.' demişti. Bugüne kısmetmiş." dedi.
Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Renato Nhaga, "Ancak şuna çok şaşırdım; gerçekten bir aile hissi var. İçeride çok güzel bir ortam oluşturmuşlar. Bunu hiç beklemiyordum. Geldiğimden beri kendimi bu ailenin bir parçası olarak evimdeki gibi hissediyorum." şeklinde konuştu.
Sarı-kırmızılı ekipte çok kaliteli oyuncuların bulunduğunu kaydeden Nhaga, "Onlardan çok şey öğreniyorum, dinlemeyi de seviyorum. İlkay Gündoğan'dan çok şey öğreniyorum. Adım adım kendimi geliştirmeye devam ediyorum." diye görüş belirtti.
Nuri Şahin: İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3-0 kaybettikleri Galatasaray maçında 10 kişi kalmaları ve hemen sonrasında yedikleri golün ardından ayağa kalkamadıklarını söyledi.
Genç teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Mücadelenin 56. dakikasında Festy Ebosele'nin kırmızı kart gördüğünü hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:
"Maçı iki türlü okumak lazım. Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi geçti. Galatasaray'ı bu atmosferde, bu formda kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Ön alan baskısını da gayet iyi yaptık. İkinci yarıda ne yazık ki çok erken yediğimiz çift sarıdan kırmızı kart bizi bir kişi eksik bıraktı. Hemen arkasından gol yememiz ise bir hayal kırıklığına neden oldu. Ondan sonra ayağa kalkamadık, istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçları kazanmak istiyorsan anları çok doğru oynaman lazım. Karşındaki takım çok güçlü. Ne yazık ki 10 kişiyle istediğimiz reaksiyonu veremedik. Bu maçı unutup artık önümüze bakacağız. Galatasaray'a bugün için tebrikler, Avrupa'da da hem Galatasaray'a hem Samsunspor'a sonsuz başarılar diliyorum."