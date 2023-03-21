Fenerbahçe'den "Sezonun 26 haftalık özeti" paylaşımı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, “2022-2023 Süper Lig Sezonu 26 haftalık özeti” başlığıyla yaptığı paylaşımlarda, Süper Lig’de sezon içinde yaşanan olaylara ilişkin Galatasaray cephesinden yapılan bazı açıklamaların yanı sıra yaşanan bazı olaylar ve tartışmalara yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe Kulübü olarak Türk futbolunun geleceği adına endişe ediyor, sezonun sorusunu soruyor, son kararınızı merak ediyoruz: Lige devam ediyor muyuz etmiyor muyuz?"
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FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ OLARAK— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 21, 2023
TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ ADINA ENDİŞE EDİYOR,
SEZONUN SORUSUNU SORUYOR,
SON KARARINIZI MERAK EDİYORUZ:
“LİGE DEVAM EDİYOR MUYUZ ETMİYOR MUYUZ?😎”