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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den "Sezonun 26 haftalık özeti" paylaşımı

Fenerbahçe Kulübü, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Galatasaray Kulübüne göndermelerde bulunarak, “Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz?” sorusunu yöneltti.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Fenerbahçe'den "Sezonun 26 haftalık özeti" paylaşımı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, “2022-2023 Süper Lig Sezonu 26 haftalık özeti” başlığıyla yaptığı paylaşımlarda, Süper Lig’de sezon içinde yaşanan olaylara ilişkin Galatasaray cephesinden yapılan bazı açıklamaların yanı sıra yaşanan bazı olaylar ve tartışmalara yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Kulübü olarak Türk futbolunun geleceği adına endişe ediyor, sezonun sorusunu soruyor, son kararınızı merak ediyoruz: Lige devam ediyor muyuz etmiyor muyuz?"

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