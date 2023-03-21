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Spor

Martina Navratilova kanseri yendi

Çek asıllı ABD'li efsane tenisçi Martina Navratilova kanseri yendiğini söyledi.

Hüseyin Burak Demirer  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Martina Navratilova kanseri yendi

Ankara

Kazandığı 167 tekler turnuvasıyla açık dönemde (1968'den itibaren) en fazla şampiyonluk yaşayan kadın tenisçi unvanının sahibi Martina Navratilova, İngiliz televizyon kanalı TalkTV'deki "Piers Morgan Sansürsüz" programına konuk oldu.

Ocak ayında gırtlak ve meme kanserine yakalandığını ancak erken aşamada olduğunu paylaşan 66 yaşındaki Navratilova, teşhis sonrası üç gün panik yaşadığını ve gelecek Noel'i göremeyeceğini düşündüğünü anlatarak, "Yapmak istediğim her şeyi içeren bir liste aklıma geldi. Belki insanlara sığ gelebilir ama kendime 'Bir yıl kadar yaşarsam hangi harika arabayı sürmek isterim?' sorusunu sordum." diye konuştu.

2010'da da göğüs kanserini yenmeyi başaran Navratilova, radyoterapi ve kemoterapi sürecinin hayatının en zor dönemi olduğunu belirterek, "Doktorların söylediğine göre kanserden arındım." ifadesini kullandı.

1970'li ve 1980'li yıllarda 18'i teklerde, 59 grand slam şampiyonluğu bulunan Navratilova, hem tekler hem de çiftlerde dünya sıralamasının zirvesine yükselmişti.

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