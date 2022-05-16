Sivasspor deplasmanda galip

Rize
17. dakikada Hakan Arslan'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Uğur Çiftçi'nin sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.
22. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Umar'ın savunmanın arkasına uzun pasına iyi hareketlenen Sabo'nun ceza yayı üzerinden kafa vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Dönen topa Sabo'nun yakın mesafeden şutunda, Ali Şaşal Vural bir kez daha topu çeldi. Sabo'nun bu kez altıpas içerisine pasında Boyd, Uğur Çiftçi'den sekerek önünde kalan topu boş kaleye gönderdi: 1-0
31. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Ulvestad'ın ceza sahası içerisine yerden pasında topu kontrol eden Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda top, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gitti: 1-1
36. dakikada Eren Albayrak'ın sol taraftan ceza sahasına ortasında arka direkte Cisse'nin dokunduğu top, boş kale yerine az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
59. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında Appindangoye'nin penaltı noktası civarından kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
63. dakikada savunma oyuncusundan sıyrılan Mendes'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti.
75. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Yatabare'nin yerden sert pasında Ulvestad, ön direkte plase dokunuşla topu filelere gönderdi: 1-2
Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.