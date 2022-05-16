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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçının ardından basın toplantısı düzenlendi
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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta, bugün oynanan iki maçla sona erdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 16.05.2022
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Haftanın son maçlarında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yenerken, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Trabzonspor, 37. haftada İstanbul'da taraftarının önünde oynadığı karşılaşmada Altay'ı 2-1 yendi.

Fenerbahçe, bu sezon iç sahadaki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalırken, İzmir deplasmanında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, 9 kişiyle bitirdiği mücadeleyi 2-0 kazandı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 37. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0

Göztepe-Beşiktaş: 0-2

Trabzonspor-Altay: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: 3-0

Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 2-4

GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 3-1

Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0

Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Galatasaray-Adana Demirspor: 3-2

Gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftanın müsabaka programı şöyle:

20 Mayıs Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

21 Mayıs Cumartesi:

16.00 Altay-Kasımpaşa (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

22 Mayıs Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)

19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor (Yeni Hatay)

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