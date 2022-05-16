Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Haftanın son maçlarında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yenerken, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Trabzonspor, 37. haftada İstanbul'da taraftarının önünde oynadığı karşılaşmada Altay'ı 2-1 yendi.
Fenerbahçe, bu sezon iç sahadaki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalırken, İzmir deplasmanında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, 9 kişiyle bitirdiği mücadeleyi 2-0 kazandı.
Sonuçlar
Süper Lig'in 37. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0
Göztepe-Beşiktaş: 0-2
Trabzonspor-Altay: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: 3-0
Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 2-4
GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir: 1-1
İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 3-1
Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0
Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Galatasaray-Adana Demirspor: 3-2
Gelecek haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftanın müsabaka programı şöyle:
20 Mayıs Cuma:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)
21 Mayıs Cumartesi:
16.00 Altay-Kasımpaşa (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
22 Mayıs Pazar:
16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)
19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor (Yeni Hatay)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.