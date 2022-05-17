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Spor, Futbol

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Seviyeli bir rakibe karşı iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçta genel olarak iyi oynadıklarını söyledi.

Ercan Çakar   | 17.05.2022
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Seviyeli bir rakibe karşı iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum

Istanbul

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İtalyan teknik adam, müsabakanın genel olarak ortada geçtiğini belirterek, "İki takım da kazanabilirdi. Takımımızın sergilediği performanstan memnunum aslında. Güzel bir ambiyansta oynadığımız bir maç oldu. Doğru sonuç beraberlik olabilirdi. Ben buraya gelmeden skor almak istiyorduk. Ancak bu sonuçla biraz acı tatlı ayrılıyoruz." diye konuştu.

Karşılaşmada hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazır olduklarını gösterdiklerini anlatan Montella, "Mario karşı karşıya kaldığı iki pozisyonda atsaydı şimdi farklı şeyleri konuşurduk. Seviyeli bir rakibe karşı iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Bir ay öncesine kadar muazzam bir sezon geçiren bir Adana Demirspor var. Son 5 maçın 2 tanesi performans olarak istediğimiz gibi değildi. Tam Avrupa'yı yakalamışken bir düşüş yaşadık. En önemli anlarda da şans yanımızda değildi. Gelecek sene için de planlarımız var. Sezon sonunda kulübümüzle oturup, hepsini konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella, takımlarında kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün ile ilgili soruya, "Yunus sezon boyunca muazzam performans gösteren bir oyuncu. Çok büyük potansiyele sahip bir futbolcu. Eğer Galatasaray biraz daha gelişmesini istiyorsa biz biraz daha tutabiliriz." cevabını verdi.

Montella, "Eksiklikleri ne?" sorusunu ise, "Adana Demirspor ile bir sezon daha oynaması gerekiyor." şeklindeki esprili ifadeyle yanıtladı.

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