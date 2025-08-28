Dolar
41.06
Euro
47.94
Altın
3,396.33
ETH/USDT
4,493.00
BTC/USDT
111,124.00
BIST 100
11,359.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynanan rövanş maçının ardından Luz Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Benfica, Club Brugge ve Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Club Brugge ve Kopenhag, lig aşamasına yükseldi.

Mutlu Demirtaştan  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Benfica, Club Brugge ve Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu rövanşları, 3 maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Portekiz ekibi Benfica'ya rövanşta 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü, 35. dakikada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu attı.

Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, 82. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Club Brugge 6, Kopenhag 2 golle turladı

İlk karşılaşmada 3-1 galip gelen Belçika temsilcisi Club Brugge, rövanşta ağırladığı İskoçya ekibi Rangers'ı 6-0 mağlup etti.

Rakibine iki maçta 9 gol atan Club Brugge'e turu getiren golleri Nicolo Tresoldi 3, Hans Vanaken 32, Joaquin Seys 41 ve 45, Aleksandar Stankovic 45+2, Christos Tzolis ise 50. dakikada kaydetti.

Rangers'ta Max Aarons, 8. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Danimarka'nın Kopenhag takımı ise ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İsviçre ekibi Basel'i ağırladı.

Kopenhag, 46. dakikada Andreas Cornelius ve 84. dakikada penaltıdan Youssoufa Moukoko'nun golleriyle 2-0 galip geldi.

Azerbaycan ekibi Karabağ'ın ardından Benfica, Club Brugge ve Kopenhag, adlarını Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına yazdırdı.

Macaristan temsilcisi Ferencvaros'tan sonra Fenerbahçe, Rangers ve Basel de UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Netanyahu'nun sözleri talihsiz ve hiçbir geçerliliği olmayan yok hükmünde ifadeler
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı'nı 'Huzurun Yüzyılı' yapmak hedefinde bize durmak yok, yorulmak yok
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Oğulbey Teknoloji Üssü öncü bir merkez olacaktır
ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi ve yöneticisine gözaltı
Bakan Güler: Çelik Kubbe Projesi kapsamında teslimatı yapılan sistemlerimiz, güvenliğimizi en üst seviyede sağlayacak

Benzer haberler

Benfica, Club Brugge ve Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı

Benfica, Club Brugge ve Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı

Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek

Bodo/Glimt ve Pafos, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele edecek

Kazakistan ekibi Kairat, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde

Kazakistan ekibi Kairat, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Yarın tek hedefimiz var, o da kazanmak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Yarın tek hedefimiz var, o da kazanmak
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: Gerek futbolcular gerekse de taraftarlar 90 dakikaya odaklanmalı

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: Gerek futbolcular gerekse de taraftarlar 90 dakikaya odaklanmalı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet