Galatasaray, Avrupa'da 333. kez sahne alacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 333. maçına çıkacak.
İstanbul
1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 332 maçta mücadele etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 459 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 504 gole engel olamadı.
"Devler Ligi"nde 18. sezon
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.
Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.
Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.
Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.
"Devler Ligi"nde 162. randevu
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 162. kez sahne alacak.
UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 126 kez mücadele etti.
Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 44 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 172 kez sarsan sarı-kırmızılılar, kalesinde 269 gol gördü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.
İç sahada başarılı
Galatasaray, UEFA turnuvalarında iç sahadaki iyi performansıyla dikkati çekiyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki 332 müsabakanın 164'üne iç sahada çıktı. Taraftarının desteğiyle iyi bir performans sergileyen Galatasaray, bu süreçte 79 galibiyet, 50 beraberlik ve 35 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda attığı 274 gole karşılık kalesinde 195 gol gördü.
Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda 99. iç saha maçına çıkmaya hazırlanan "Cimbom", oynadığı 98 karşılaşmada 46 galibiyet, 29 beraberlik alırken 23 kez de mağlup oldu. Rakip fileleri 148 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 109 gol gördü.
Sahasındaki son 21 Avrupa maçının 18'inde yenilmedi
Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarında iç sahada yaptığı son 21 müsabakanın 18'inde bileği bükülmedi.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 12'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere yaptığı 21 maçta, 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sahasındaki son 7 Avrupa maçını kaybetmeyen Galatasaray, bu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Bu müsabakaların 20'sinde gol atmayı başaran Galatasaray, rakip fileleri 42 kez sarstı. Dört maçta kalesini gole kapatabilen sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin 31 golünü engelleyemedi.
Avrupa'da son 14 müsabakada 3 kez kaybetti
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 14 müsabakanın 11'inde mağlubiyet yüzü görmedi.
Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 4'ü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Son 22 Şampiyonlar Ligi maçında 5 galibiyet
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 22 müsabakada 5 galibiyet aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 22 müsabakada 5'er galibiyet ile beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.
Avrupa kupalarında Galatasaray
Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|35
|12
|8
|15
|42
|53
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|126
|32
|31
|63
|130
|216
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|34
|22
|7
|5
|75
|38
|Kupa Galipleri Kupası
|32
|12
|7
|13
|42
|55
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|104
|40
|36
|28
|168
|141
|UEFA Süper Kupa
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|Toplam
|332
|119
|89
|124
|459
|504
Union Saint-Gilloise ile ilk randevu
Galatasaray, 1956'dan beri mücadele ettiği Avrupa kupalarında ilk kez Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarında daha önce Belçika'dan Anderlecht ve Club Brugge ile karşılaştı.
Union Saint-Gilloise, Galatasaray'ın Avrupa'da karşılaşacağı üçüncü Belçika ekibi olacak.
İlk maçını Anderlecht'e karşı oynadı
Galatasaray, Belçika temsilcileriyle ilk maçına 1976 yılında Anderlecht karşısında çıktı.
UEFA Kupa Galipleri Kupası'nın 1976-1977 sezonunda son 16 turunda iki takım eşleşti. 20 Ekim 1976'da oynanan ilk maçı sahasında 5-1 kazanan Anderlecht, 3 Kasım 1976'da oynanan rövanş karşılaşmasından da aynı skorla galip ayrıldı.
Söz konusu sezonda finale kadar yükselen Belçika temsilcisi, Almanya'dan Hamburg'a 2-0 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Son maçı Club Brugge'e karşı oynadı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2019-2020 sezonunda Club Brugge ile A Grubu'nda mücadele etti.
Söz konusu sezonda iki takım arasında 18 Eylül 2019 tarihinde Club Brugge'ün evinde oynan karşılaşma 0-0, 26 Kasım 2019'da Galatasaray'ın sahasında yapılan müsabaka ise 1-1 sona ermişti.
Belçika takımlarına karşı ilk galibiyetinin peşinde
Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Belçika ekiplerine karşı ilk galibiyetini almak için yarın sahaya çıkacak.
Sarı-kırmızılı ekip, bugüne kadar Belçika takımlarına karşı 8 maçta 4'er beraberlik ile mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yarın Union Saint-Gilloise karşısında galip gelip bir ilki daha başarmak istiyor.
Union Saint-Gilloise'nın Türk takımlarına karşı performansı
Union Saint-Gilloise, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar Türkiye'den sadece Fenerbahçe ile eşleşti.
Belçika temsilcisi, Fenerbahçe ile 3 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakaların 1'ini kazanan Union Saint-Gilloise, sarı-lacivertlilere 2 kez de mağlup oldu.
Union Saint-Gilloise, söz konusu maçlarda 2 kez rakip fileleri havalandırırken 5 golü kalesinde gördü.
Belçika takımlarına karşı karnesi
Sarı-kırmızılı ekibin Belçika takımlarıyla yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Sonuç
|26 Kasım 2019
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Club Brugge
|1-1
|18 Eylül 2019
|Şampiyonlar Ligi
|Club Brugge-Galatasaray
|0-0
|26 Kasım 2014
|Şampiyonlar Ligi
|Anderlecht-Galatasaray
|2-0
|16 Eylül 2014
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Anderlecht
|1-1
|23 Ekim 2002
|Şampiyonlar Ligi
|Club Brugge-Galatasaray
|3-1
|1 Ekim 2002
|Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Club Brugge
|0-0
|3 Kasım 1976
|Kupa Galipleri Kupası
|Galatasaray-Anderlecht
|1-5
|20 Ekim 1976
|Kupa Galipleri Kupası
|Anderlecht-Galatasaray
|5-1