Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,113.20
BTC/USDT
90,109.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçının gününün değişmesi için TFF'ye başvurdu

Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık Perşembe günü RAMS Başakşehir'le oynanması planlanan ilk hafta maçının gününün değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçının gününün değişmesi için TFF'ye başvurdu

İstanbul

Kulüpten alınan bilgiye göre sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir maçının 17 Aralık Çarşamba gününe çekilmesi için TFF'ye başvurdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da dün oynanan Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasından sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, kupa maçının günüyle ilgili tepki göstermişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batman'da İŞKUR Gençlik Programı ile üniversite öğrencileri iş deneyimi kazanıyor
Kırklareli'nde bir muhtarın talebiyle 179 köye yangınlarla mücadele için su tankeri alındı
Yüzyılın Konut Projesine başvurular bu hafta sona eriyor
Muş'ta AFAD ekipleri kar ve sisli bölgede yaptıkları tatbikatlarla kış görevlerine hazırlanıyor
Emine Erdoğan, TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"nın açılışına katıldı

Benzer haberler

Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçının gününün değişmesi için TFF'ye başvurdu

Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçının gününün değişmesi için TFF'ye başvurdu

Fenerbahçe ile Konyaspor Süper Lig'de yarın 49. randevuda

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak

Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında 4 golle kazandı

Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında 4 golle kazandı
TFF Tahkim Kurulu, Serdal Adalı ve Beşiktaş'ın cezalarını kaldırdı

TFF Tahkim Kurulu, Serdal Adalı ve Beşiktaş'ın cezalarını kaldırdı
Futbolcu Messi'nin Hindistan turu olaylı başladı

Futbolcu Messi'nin Hindistan turu olaylı başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet