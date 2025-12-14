Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak

İstanbul
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.
Dört eksik
Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemeyecek.
İki isim kart ceza sınırında
Fenerbahçe'de 2 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Fenerbahçe'de 2 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Archie Brown, TÜMOSAN Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda ikas Eyüpspor deplasmanında cezalı olacak.