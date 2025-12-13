RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

İstanbul
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 15 mücadelede 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Başakşehir, 17 puan ve averajla 9. sırada yer aldı.
Ligin geride kalan bölümünde hanesine 25 puan yazdıran Samsunspor ise averajla 6. basamakta bulunuyor.
İki takım arasında ligde 7. randevu
RAMS Başakşehir ile Samsunspor, Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 2011-2012, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında ligde oynanan 6 müsabakanın 4'ünü turuncu-lacivertli ekip, 1'ini Karadeniz temsilcisi kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Söz konusu karşılaşmalarda Başakşehir 12 kez fileleri havalandırırken, Samsunspor ise 4 gol kaydetti.