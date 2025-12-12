Dolar
42.70
Euro
50.17
Altın
4,294.30
ETH/USDT
3,071.60
BTC/USDT
90,085.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa ile Gençlerbirliği berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği, 0-0 berabere kaldı.

Emre Doğan  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Kasımpaşa ile Gençlerbirliği berabere kaldı Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

10. dakikada Gençlerbirliği, maçın ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Göktan Gürpüz'ün sol çaprazdan ortasında kale önünde Mbaye Niang, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gianniotis'in bacağıyla çeldiği meşin yuvarlak, Niang'a çarparak dışarı çıktı.

İki takımın da etkisiz oyun sergilediği ve pozisyona girmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu sonuçla ligde 6. beraberliğini yaşayan Kasımpaşa, puanını 15'e çıkardı. Üçüncü kez berabere kalan Gençlerbirliği, puanını 15'e yükseltti.

47. dakikada Yusuf Barası'nın soldan ortasında Ben Ouanes'in ön direkte dokunduğu top, yandan auta çıktı.

67. dakikada Cem Üstündağ'ın ceza yayının sağından ortasında Arous'un indirdiği top Gueye'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda açıyı kapatan kaleci Velho, gole izin vermedi.

89. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Gueye, arka direkte hareketlenen Winck'i gördü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda Zuzek, kale çizgisi önünde topa müdahale ederek ağlara gitmesini engelledi.

Karşılaşma golsüz sonuçlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi kurtarıldı
Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

Benzer haberler

Kasımpaşa ile Gençlerbirliği berabere kaldı

Kasımpaşa ile Gençlerbirliği berabere kaldı

Kocaelispor'da hedef müzesindeki Türkiye Kupası sayısını 3'e çıkarmak

Futbolda haftanın programı

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak
Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar: Eyüpspor maçı, bizim adımıza bir nevi yeni bir milat

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar: Eyüpspor maçı, bizim adımıza bir nevi yeni bir milat
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet