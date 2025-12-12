Kasımpaşa ile Gençlerbirliği berabere kaldı

İstanbul
10. dakikada Gençlerbirliği, maçın ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Göktan Gürpüz'ün sol çaprazdan ortasında kale önünde Mbaye Niang, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gianniotis'in bacağıyla çeldiği meşin yuvarlak, Niang'a çarparak dışarı çıktı.
İki takımın da etkisiz oyun sergilediği ve pozisyona girmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
Bu sonuçla ligde 6. beraberliğini yaşayan Kasımpaşa, puanını 15'e çıkardı. Üçüncü kez berabere kalan Gençlerbirliği, puanını 15'e yükseltti.
47. dakikada Yusuf Barası'nın soldan ortasında Ben Ouanes'in ön direkte dokunduğu top, yandan auta çıktı.
67. dakikada Cem Üstündağ'ın ceza yayının sağından ortasında Arous'un indirdiği top Gueye'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda açıyı kapatan kaleci Velho, gole izin vermedi.
89. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Gueye, arka direkte hareketlenen Winck'i gördü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda Zuzek, kale çizgisi önünde topa müdahale ederek ağlara gitmesini engelledi.
Karşılaşma golsüz sonuçlandı.